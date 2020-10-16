Более 15 тысяч новых случаев COVID-19 впервые выявили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 15 150 случаев COVID-19 в 85 регионах. Показатель в очередной раз стал рекордным. Более чем у четверти заразившихся — 26,6% — заболевание протекало бессимптомно.

Всего в стране с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 1 369 313 человек. На сегодняшний день активных случаев болезни 289 008.

За последние 24 часа врачи выписали 8485 пациентов, которые поправились после коронавируса. Теперь выздоровевших 1 056 582. Скончались 232 человека, всего из-за COVID-19 умерли 23 723 инфицированных.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве новых случаев заболевания 5049. Отметку в пять тысяч число превысило впервые за осень. В Санкт-Петербурге COVID-19 подтвердили у 647 человек, в Московской области — у 448. В Ростовской и Нижегородской областях зафиксировали одинаковое число новых зараженных — 285.

На 16 октября, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели свыше 52,7 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки их сделали 502 тысячи. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 292 893 человека.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко развеял связанные с коронавирусом мифы. Самый популярный из них говорит о бесполезности ношения масок.