17 апреля 2024, 12:45
Риелтор Чурилов: после завершения программы IT-ипотеки жилье в России подешевеет до 10%
Руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов в беседе с РИАМО сделал прогноз, что после завершения программы IT-ипотеки жилье в России подешевеет до 10%.
По словам эксперта, те сотрудники IT-отрасли, кто хотел оформить льготный кредит, уже давно сделали это. А вот уехавших за границу условия не удержали в России. После завершения льготных ипотечных программ застройщики станут больше предлагать траншевую и субсидированную ипотеку, а также рассрочку, передала «Вечерняя Москва».
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Чурилов отметил, что крупные компании, у которых есть запас прочности, не будут страдать от снижения цен.
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