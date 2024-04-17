Общество 17 апреля 2024, 12:45 Риелтор Чурилов: после завершения программы IT-ипотеки жилье в России подешевеет до 10%

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Руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов в беседе с РИАМО сделал прогноз, что после завершения программы IT-ипотеки жилье в России подешевеет до 10%.

По словам эксперта, те сотрудники IT-отрасли, кто хотел оформить льготный кредит, уже давно сделали это. А вот уехавших за границу условия не удержали в России. После завершения льготных ипотечных программ застройщики станут больше предлагать траншевую и субсидированную ипотеку, а также рассрочку, передала «Вечерняя Москва».

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Чурилов отметил, что крупные компании, у которых есть запас прочности, не будут страдать от снижения цен.