Стало известно о единственной просьбе Ельцина к Путину

Первый президент России Борис Ельцин 20 лет назад сложил полномочия и сделал своим преемником Владимира Путина. Тогда он попросил нового главу государства беречь страну. Об этом рассказал Валентин Юмашев, занимавший в то время должность советника Ельцина.

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: „Берегите Россию“», — отметил Юмашев в интервью «Би-би-си».

По его словам, между Путиным и Ельциным не было никаких договоренностей о возможных кадровых назначениях. Такие слухи Юмашев назвал «полной ерундой». Он подчеркнул, что Ельцин был мудрым политиком и осознавал, что подобные согласования заканчиваются вместе с назначением нового человека на пост президента.

Также Юмашев добавил, что Путин пытается выполнить озвученную просьбу и ему уже удалось восстановить экономическое положение России.

Борис Ельцин стал президентом России в 1991 году. В 1999-м он записал новогоднее обращение и объявил о досрочной отставке. Исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин, который затем победил на выборах и 7 мая 2000 года стал главой государства.