Назарбаев рассказал о начале «эпохи Путина»
По его словам, 20 лет назад первый лидер России Борис Ельцин долго выбирал кандидата, который займет его должность. В итоге он решил сделать своим преемником Владимира Путина.
«На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась „эпоха Путина“», — цитирует Назарбаева РИА «Новости».
Он также признался, что сам впервые встретил нового российского главу в 2000 году. Тогда Назарбаева поразила энергичность, высокая эрудированность Путина и его готовность решать самые сложные задачи.
«Сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов», — отметил первый президент Казахстана.
Назарбаев добавил, что России повезло со своим лидером, который сделал государство великой державой и провел через труднейшие испытания.
Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года после досрочной отставки Бориса Ельцина. Победу на выборах он одержал 26 марта 2000 года и вступил в должность 7 мая.