    25 декабря 2019, 09:22

    Назарбаев рассказал о начале «эпохи Путина»

    Дарья Бунякова

    Президент России Владимир Путин занял свой пост 20 лет назад. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что именно этот политик даст начало новой эпохи. Такое мнение выразил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
    Назарбаев рассказал о начале «эпохи Путина»

    По его словам, 20 лет назад первый лидер России Борис Ельцин долго выбирал кандидата, который займет его должность. В итоге он решил сделать своим преемником Владимира Путина.

    «На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась „эпоха Путина“», — цитирует Назарбаева РИА «Новости».

    Он также признался, что сам впервые встретил нового российского главу в 2000 году. Тогда Назарбаева поразила энергичность, высокая эрудированность Путина и его готовность решать самые сложные задачи.

    «Сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов», — отметил первый президент Казахстана.

    Назарбаев добавил, что России повезло со своим лидером, который сделал государство великой державой и провел через труднейшие испытания.

    Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года после досрочной отставки Бориса Ельцина. Победу на выборах он одержал 26 марта 2000 года и вступил в должность 7 мая.