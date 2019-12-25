Назарбаев рассказал о начале «эпохи Путина»

Президент России Владимир Путин занял свой пост 20 лет назад. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что именно этот политик даст начало новой эпохи. Такое мнение выразил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По его словам, 20 лет назад первый лидер России Борис Ельцин долго выбирал кандидата, который займет его должность. В итоге он решил сделать своим преемником Владимира Путина.

«На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась „эпоха Путина“», — цитирует Назарбаева РИА «Новости».

Он также признался, что сам впервые встретил нового российского главу в 2000 году. Тогда Назарбаева поразила энергичность, высокая эрудированность Путина и его готовность решать самые сложные задачи.

«Сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов», — отметил первый президент Казахстана.

Назарбаев добавил, что России повезло со своим лидером, который сделал государство великой державой и провел через труднейшие испытания.

Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года после досрочной отставки Бориса Ельцина. Победу на выборах он одержал 26 марта 2000 года и вступил в должность 7 мая.