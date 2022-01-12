Стало известно, кто хотел присоединить Россию к НАТО

Идея присоединить Россию к НАТО в начале двухтысячных годов была предложена политологами, а не правительством страны. Об этом в интервью Skу Nеws рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин, который в то время работал в постпредстве России при НАТО. По его мнению, данная идея была нереалистичной.

Ранее экс-генсек НАТО Джордж Робертсон сообщил, что президент России Владимир Путин серьезно думал о том, чтобы страна вступила в Североатлантический альянс. По его словам, российский лидер планировать сделать РФ частью Западной Европы. Келин отметил, что в то время он несколько раз встречался с Робертсоном и обсуждал данную ситуацию.

«В воздухе витала эта идея, которая была предложена не нами, вероятно, какими-то политологами относительно присоединения России к НАТО, но в то время это было нереалистично, нереалистичного и после этого. Знаете, существуют реалистичные и нереалистичные вещи. НАТО изменилась, ситуация изменилась», — рассказал посол.

Также Келин заявил, что политика НАТО в отношении Украины приводит к тому, что киевские власти занимают все более агрессивную позицию во внешней политике.