Политика НАТО в отношении Украины приводит к тому, что киевские власти занимают все более агрессивную позицию во внешней политике. С таким заявлением выступил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется», — сказал глава российской дипмиссии в Лондоне.

Он отметил, что российская сторона, наоборот, пытается уменьшить напряженность в европейском регионе. Келин считает, что такая же ситуация была в 2008 году с Грузией, когда ей впервые пообещали членство в Североатлантическом альянсе. Именно тогда, считает посол, страна стала проявлять агрессию по отношению к Абхазии и Южной Осетии.

Келин подчеркнул, что любая страна имеет право самостоятельно принимать решения, исходя из собственных соображений безопасности. Но страны должны считаться с интересами своих соседей. Дипломат выразил мнение, что, если Украина и Грузия действительно вступят в НАТО, это не поможет снизить безопасность на европейской территории. Скорее наоборот — это может повысить риски начала военных действий.

Посол России отдельно отметил, что Москва не собирается посылать свои войска на территорию Украины и рассчитывает, что переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности будут разрешены в политическом ключе.