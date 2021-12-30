Стало известно, как Путин проведет 31 декабря

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проведет 31 декабря.

В преддверии Нового года у президента будет обычный полурабочий день, заявил Песков. Никаких официальных мероприятий в графике Путина 31 декабря нет.

«У президента нет никаких официальных и публичных мероприятий. Такой полурабочий нерабочий день президента. Полностью выходного дня не может быть у президента по определению», — привел слова Пескова РБК.

Ранее официальный представитель Кремля признался, что еще не знает, где Владимир Путин собирается провести новогодние праздники, но к работе он вернется раньше остальных россиян.

Саму новогоднюю ночь президент планировал встретить в кругу семьи.