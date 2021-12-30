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    30 декабря 2021, 13:37

    Стало известно, как Путин проведет 31 декабря

    Стали известны планы Владимира Путина на 31 декабря

    Татьяна Струкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проведет 31 декабря.

    Стало известно, как Путин проведет 31 декабря

    В преддверии Нового года у президента будет обычный полурабочий день, заявил Песков. Никаких официальных мероприятий в графике Путина 31 декабря нет.

    «У президента нет никаких официальных и публичных мероприятий. Такой полурабочий нерабочий день президента. Полностью выходного дня не может быть у президента по определению», — привел слова Пескова РБК.

    Ранее официальный представитель Кремля признался, что еще не знает, где Владимир Путин собирается провести новогодние праздники, но к работе он вернется раньше остальных россиян.

    Саму новогоднюю ночь президент планировал встретить в кругу семьи.