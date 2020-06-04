Стали известны правила, по которым аэропорты получат субсидии от государства

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам. Эти выплаты помогут им функционировать в условиях пандемии.

Соответствующий документ появился на сайте правительства России. Представители аэропортов уже могут подавать заявление.

Финансовую помощь получат те, кто не находится на стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. На деньги не могут рассчитывать и компании, за которыми числятся задолженности перед федеральным бюджетом.

«Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна в совокупности превышать 50%», — заявили в правительстве.

Эти выплаты должны помочь аэропортам работать без перебоев. Также они позволят избежать сокращений и увольнений.

Мишустин еще 30 мая распорядился выделить из резервного фонда Кабмина 10,9 миллиарда рублей для поддержки российских аэропортов и организаций смежных отраслей. За тем, куда уходят деньги, проследит Росавиация.

Субсидии могут пойти на зарплаты людям. Однако это не касается выплат совету директоров и руководству. Кроме того, средства можно будет потратить на содержание и ремонт зданий, оборудования транспорта, а также на выплату страховых взносов.