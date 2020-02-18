Стали известны поправки к законопроекту об изменении Конституции

Сейчас о роли Совбеза в Конституции говорится скупо: президент «формирует и возглавляет Совбез, статус которого определяется федеральным законом». Депутаты и сенаторы раскрыли тему и подробно расписали, что Совет безопасности президент собирает, чтобы обеспечить себе содействие в решении вопросов по «обеспечению национальных интересов и безопасности личности, общества и государства и сохранению мира».

Предложили закрепить за главой России общее руководство правительством и сделать экс-президентов неприкосновенными. С этими идеями выступили сам Крашенинников, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров, вице-спикеры верхней палаты Андрей Турчак и Николай Журавлев и сенатор Андрей Клишас.

Ранее Клишас рассказал, что в Конституции могут прописать понятие о так называемых «федеральных территориях» — особых землях на которых находятся военные и стратегические объекты и заповедники.