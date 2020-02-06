Понятие «федеральная территория» предложили внести в Конституцию

Территории с прямым федеральным подчинением могут появиться в России, если в Конституцию внесут соответствующую поправку. Речь идет о землях, на которых находятся военные и стратегические объекты и заповедники.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Конституцию Андрея Клишаса, такие территории с особым статусом есть в США, Канаде, Австралии, Индии и других странах англосаксонской правовой системы.

«Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы», — заявил Клишас и добавил, что идею о федеральных территориях предложил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

В России такими территориями могут признать, например, Арктическую зону или озеро Байкал — места, которые необходимо охранять в особом порядке. Если эту поправку примут, то «федеральные территории» исключат из состава регионов. Ранее общественник Султан Хамзаев предложил закрепить в Конституции девиз государства. По его мнению, девиз наравне с флагом, гербом и гимном — это важный символ определения страны для россиян и мирового сообщества.