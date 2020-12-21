Путин испонил желание девятилетнего мальчика и вышел с ним на лед

Мальчик Дима из Челябинской области мечтал покататься на коньках, увидеть Красную площадь и посмотреть, как работает президент России. В рамках акции «Елка желаний» все три мечты мальчика сбылись в один день. На каток на Красной площади его вывел президент России Владимир Путин. Видео с места событий опубликовал «Кремлевский пул РИА» на своей странице в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что Дима и российский лидер одеты в форму хоккеистов.

«Нравится тебе здесь?», — обратился к ребенку Путин. По словам отца мальчика, который также присутствовал на встрече, в Москве семья проездом.

Дима стал вторым участником акции ««Елка желаний», чью мечту исполнил президент России Владимир Путин. Первым стал десятилетний Саша из Тульской области, который очень захотел обнять настоящую панду. С раннего детства у мальчика сахарный диабет первого типа, поэтому он очень плохо видит.

Для школьника организовали специальную экскурсию в закрытую зону московского зоопарка, куда простых посетителей не пускают. Сотрудники зверинца рассказали мальчику, как ухаживают за животными и следят за ними. Также ребенок пообщался в Владимиром Путиным по телефону.

В конце экскурсии Саша встретился с пандой. Из-за соображений безопасности, обнять настоящего бамбукового медведя мальчик не смог. Но ему подарили игрушечную копию.

Всероссийская акция «Елка желаний» — это часть проекта «Мечтай со мной». В ходе онлайн-марафона «Мы вместе» политики, бизнесмены и просто известные россияне снимают с новогоднего дерева записки с мечтами. По уже сложившейся традиции Владимир Путин берет на себя исполнение сразу нескольких новогодних желаний.