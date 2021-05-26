Стали известны ожидания Кремля от встречи Путина и Байдена

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена навряд ли означает перезагрузку в отношениях двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ожидать, что в ходе одной встречи сторонам удастся прийти к пониманию по вопросам глубокого несогласия, не приходится, сообщило РИА «Новости». Однако, как подчеркнул представитель Кремля, преуменьшать значение этих переговоров тоже было бы неправильно.

«Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях, когда мы пытались эту перезагрузку устроить», — сказал он.

Песков также указал на большой негативный потенциал, который накопился в двусторонних отношениях России и США.

«Но и умалять значение этой встречи тоже было бы неверным. Она очень важная», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он уточнил, что по итогам российско-американского саммита пока не планируется подписание каких-либо документов.

Личные переговоры Путина и Байдена планируется провести в Женеве 16 июня.