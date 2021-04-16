Стал известен заработок Путина в 2020 году

Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,9 миллиона рублей. В прошлом году его доход составил 9,7 миллиона рублей.

В декларации указано, что у Путина есть две квартиры: одна площадью 77 «квадратов», другая — 153,7. Еще в собственности у президента есть два гаража площадью 18 квадратных метров каждый, две машины ГАЗ-М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

По данным декларации, премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей. Это на 1,7 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Министр иностранных дел Сергей Лавров в 2020 году заработал 10,2 миллиона рублей.

В понедельник, 12 апреля, Путин провел совещание по развитию космической отрасли, во время которого предложил повысить зарплату космонавтам. Согласно его предложению, оклад уже побывавшим на орбите надо увеличить на 50%, а тем, кто только готовится к полету, зарплату стоит поднять на 70%. Российский лидер подчеркнул, что увеличение зарплат отразится и на надбавках.