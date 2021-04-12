Путин предложил больше платить космонавтам

Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплату космонавтам. Должностной оклад уже слетавшим в космос могут увеличить на 50%, сообщило РИА «Новости».

Космонавтам, которым еще предстоит покорить космическое пространство, заработную плату, по мнению Путина, стоит сделать выше на 70%.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции, заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова», — подчеркнул президент на совещании по развитию космической отрасли.

Он добавил, что повышение зарплат отразится и на надбавках, что в итоге сделает «общий объем доходов наших космонавтов заметным».

Ранее президент указал на необходимость уточнить сроки исполнения задач в космической сфере. Преимущества РФ в отрасли российский лидер призвал использовать для повышения обороноспособности.

Владимир Путин прибыл 12 апреля в Саратовскую область и возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину. На месте приземления первого космонавта теперь находится Парк покорителей космоса — его открыли в честь 60-летия полета первого человека в космос.