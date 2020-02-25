Сенатор отреагировал на сообщение о новых антироссийских санкциях из-за выборов в США
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на решение демократов обратиться госсекретарю США Майку Помпео. Они предлагают ввести новые санкции против России. Об этом сообщил сайт RT.
Цеков объяснил действия демократов «манией преследования».
«Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России. Что делать с этим состоянием? Его лечить надо. Как-то по-другому охарактеризовать их действия очень сложно», — резюмировал он.
Ранее сенаторы-демократы решили ввести новые антироссийские санкции. Москву обвинили во вмешательстве в американские выборы 2020 года.