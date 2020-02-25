Сенатор отреагировал на сообщение о новых антироссийских санкциях из-за выборов в США

Цеков объяснил действия демократов «манией преследования».

«Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России. Что делать с этим состоянием? Его лечить надо. Как-то по-другому охарактеризовать их действия очень сложно», — резюмировал он.

Ранее сенаторы-демократы решили ввести новые антироссийские санкции. Москву обвинили во вмешательстве в американские выборы 2020 года.