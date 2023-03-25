Власть 25 марта 2023, 21:17 США сами нанесли себе вред, ограничив использование доллара — Путин Президент России Путин: ограничив использование доллара, США сами нанесли себе вред РИА «Новости»

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Россия могла бы пользоваться долларом, если бы не ограничения США, поэтому платежи осуществляются в приемлемой для партнеров валюте. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.

«Мы бы пользовались долларом, они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров! <…> Они сами пилят сук, на котором сидят», — отметил глава государства.

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Путин подчеркнул, что не раз говорил, что ограничения использования доллара, продиктованные сиюминутными соображениями, наносят вред самим Соединенным Штатам. Россия с партнерами рассчитывается в юанях, эта валюта используется в МВФ.

В интервью президент рассказал, как прошла четырехчасовая неформальная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в первый день его визита в Россию. После дружеского обеда главы двух государств сидели у камина, пили чай и не спеша обсуждали ситуацию в мире.