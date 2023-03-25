Власть 25 марта 2023, 20:44 «Сидя у камина и попивая чай». Путин рассказал, что обсуждал с Си Цзиньпином на четырехчасовой неформальной встрече Президент Путин: на неформальной встрече с Си главной темой стали Украина и мир в целом РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин рассказал, как прошла четырехчасовая неформальная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в первый день его визита. По его словам, они не спеша говорили о ситуации в мире, а также долго обсуждали план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение. <…> Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша, о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах», — сказал Путин.

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Он также добавил, что Си Цзиньпин уделил много внимания «раскрытию позитивных начал китайского мирного плана» по урегулированию ситуации на Украине.

Председатель КНР прилетел в Россию в понедельник, 20 марта. Его визит продлился три дня. За это время китайская делегация провела переговоры с Владимиром Путиным и другими представителями власти, а также подписала ряд международных документов.

Ранее в этом же интервью российский президент прокомментировал намерение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Он заявил, что у России тоже есть такие боеприпасы, просто она пока их не использует.