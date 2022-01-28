США пригрозили России быстрой реакцией на введение войск на Кубу

США собираются незамедлительно отвечать, если Россия захочет разместить свои войска на Кубе и начнет работу над этим. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, чье выступление сохранено на официальном канале Госдепа в YouTube.

«Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным», — предупредил Прайс.

Так он ответил на вопрос о том, возможно ли присутствие РФ на Кубе в случае расширения войск НАТО.

Россия выступила с предложениями к США, которые включали в себя соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Проект соглашений опубликовали в конце 2021 года. Москва потребовала от западных стран отказа от расширения НАТО на восток, от присоединения Украины к альянсу и размещения войск и оружия в странах бывшего СССР. Ответ на эти соглашения от США и НАТО пришел в среду.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Путин во время разговора с правительством Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился о продолжении и развитии сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.