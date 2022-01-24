МИД не подтвердил просьбу США не обнародовать ответ по гарантиям безопасности

В России не в курсе просьбы США о том, чтобы ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности остался негласным. Российская сторона говорила обо всем публично, чтобы избежать искажений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Эхо Москвы» заметила, что не обладает информацией о желании Соединенных Штатов не предавать гласности позицию американцев по российским предложениям.

«Нет. Я знаю, что они не были рады тому, что мы опубликовали изначальные материалы, они об этом и говорили публично», — сказала дипломат.

Захарова пояснила, что Россия поступила подобным образом, чтобы объяснить свой подход и не допустить каких-либо манипулиций и искажения.

О просьбе должностных лиц США не обнародовать письменный ответ страны по гарантиям безопасности ранее рассказала газета Washington Post. По имеющимся данным, в него включат предложения американской стороны и продемонстрируют в документе заинтересованность властей в дальнейшем диалоге с РФ.

Проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности Россия опубликовала в конце 2021 года.