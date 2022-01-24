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    24 января 2022, 12:05

    МИД не подтвердил просьбу США не обнародовать ответ по гарантиям безопасности

    Мария Захарова: США не просили не предавать гласности ответ по гарантиям безопасности

    Александра Ломейко

    В России не в курсе просьбы США о том, чтобы ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности остался негласным. Российская сторона говорила обо всем публично, чтобы избежать искажений.

    МИД не подтвердил просьбу США не обнародовать ответ по гарантиям безопасности

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Эхо Москвы» заметила, что не обладает информацией о желании Соединенных Штатов не предавать гласности позицию американцев по российским предложениям.

    «Нет. Я знаю, что они не были рады тому, что мы опубликовали изначальные материалы, они об этом и говорили публично», — сказала дипломат.

    Захарова пояснила, что Россия поступила подобным образом, чтобы объяснить свой подход и не допустить каких-либо манипулиций и искажения.

    О просьбе должностных лиц США не обнародовать письменный ответ страны по гарантиям безопасности ранее рассказала газета Washington Post. По имеющимся данным, в него включат предложения американской стороны и продемонстрируют в документе заинтересованность властей в дальнейшем диалоге с РФ.

    Проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности Россия опубликовала в конце 2021 года.