Мир 27 декабря 2022, 02:07 Лавров заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения НАТО и России Глава МИД Лавров: Киев пытается втащить американцев и НАТО в конфликт РИА «Новости»

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Киев пытается еще «глубже втащить» США и НАТО в конфликт на Украине, надеясь на лобовое столкновение Запада с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привел ТАСС.

«В свою очередь, [киевский] режим пытается еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России», — отметил министр.

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Дипломат напомнил провокацию с украинской ракетой, которая упала в польском Люблине. Там погибли два человека. При этом в Киеве пытались обвинить во всем Россию. Однако Западу «хватило ума» не поддаваться на эту уловку.

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Но такой подход Украины показал, что режим не остановится ни перед чем, пытаясь добиться своих целей. Всегда остается риск неконтролируемого развития ситуации, подытожил глава МИД России.

Ранее Лавров предупредил Киев о последствиях отказа от демилитаризации и денацификации. Министр посоветовал выполнить эти требования «подобру-поздорову».