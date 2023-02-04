Власть 04 февраля 2023, 12:19 США предупредили о последствиях ракетного удара по Крыму Депутат Госдумы Шеремет: Россия сочтет удары по Крыму ракетами США объявлением войны РИА «Новости»

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Возможные удары Украины по Крыму американскими ракетами можно будет расценить как объявление войны России со стороны США. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«Россия расценит удары по Крыму американскими ракетами как объявление войны от США. Американским политикам пора понять, что бряцание оружием и шутки с Россией обернутся плохо для их государства», — сказал он.

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Шеремет заявил, что Белый дом полностью курирует все действия украинских военных и отдает конкретные приказы о наводке на цели.

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«В случае провокации они понесут такую же ответственность, как и Украина. Важно, чтобы США поняли, что нападать на такую страну, как Россия, является смертельно опасным», — добавил депутат.

Парламентарий призвал полностью уничтожить коридоры, по которым украинские военные получают от западных стран оружие. Для этого, по его словам, нужно бить по аэродромам, местам ремонта военной техники и узловым железнодорожным станциям.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил Украину о тяжелых последствиях в случае атаки на Крым.