Власть 04 февраля 2023, 11:43 США могли бы завершить украинский конфликт щелчком пальца — Медведев Зампред Совбеза Медведев: США могут по щелчку завершить конфликт на Украине, но не хотят РИА «Новости»

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США могут щелчком пальца завершить конфликт, который сами же и спровоцировали, но просто не заинтересованы в этом. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца», — сказал Медведев.

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По его словам, США нужно только приказать своим накачанным наркотиками холопам начать переговоры.

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Зампред Совбеза подчеркнул, что «вашингтонские маразматики в администрации США и ястребы в конгрессе» просто не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.

Медведев особо отметил, что Россия готова применить все имеющиеся у нее виды оружия. Ранее он предупредил Украину о жестком ответе в случае удара по Крыму.