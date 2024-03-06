Власть 06 марта 2024, 01:43 США и ЕС уличили в обучении украинских хакеров Тяжлова: киберсилы США и ЕС помогают Украине в противостоянии с Россией Freepik

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США и ЕС предоставляют помощь Украине в совершении кибератак, заявила представитель России в ООН Ирина Тяжлова. Выступление дипломата опубликовали на сайте российского постпредства.

Тяжлова подчеркнула, что «Киев выступает агрессором в информационном пространстве», и это происходит благодаря помощи Запада.

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Она уделила особое внимание тому, что американские и европейские специалисты по проведению киберопераций приезжают на Украину с целью обучения и координирования местных хакеров. Кроме того, эти спецбригады, по ее словам, собирают данные о российских электронных системах для передачи Пентагону, Агентству нацбезопасности США и различным натовским структурам.

Эти действия помогают режиму президента Украины Владимира Зеленского использовать информационно-коммуникационные технологии в военно-политических целях, резюмировала Тяжлова.

Ранее сообщалось, что на информационную инфраструктуру России за год совершили 200 тысяч мощных кибератак.