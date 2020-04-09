Сроки весеннего призыва попросили изменить

С просьбой перенести время весеннего призыва обратился к правительству Национальный родительский комитет. Юноши призывного возраста в апреле начали получать повестки от военкомата, и их родители опасаются, что они окажутся в армии раньше, чем сдадут ЕГЭ и успеют поступить в вузы.

Эксперты сообщили газете «Известия», что проблемы у выпускников школ начнутся, если сдвинуть сроки экзаменов на осень.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила изданию, что вчерашние школьники могут попасть в строй сразу же после окончания экзаменов.

«Ни в одном законе не сказано, что юношу забирают в армию только после получения школьного аттестата. Кроме того, нельзя исключить, что сдачу ЕГЭ смогут сдвинуть на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации в стране», — пояснила она.

При этом многие школьники, несмотря на режим самоизоляции и распоряжение главы Минобороны Сергея Шойгу не оправлять призывников в войска раньше 20 мая, уже получили повестки.

В военном ведомстве изданию сообщили, что повестки были сформированы до режима самоизоляции и из-за ошибки связи их вовремя не изъяли, и разослали.

«Прибывать никуда не надо. В случае необходимости, сотрудники военкоматов по телефону свяжутся с призывниками для уточнения необходимых данных», — сказал собеседник газеты.

Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев напомнил, что в соответствии с законами страны выпускникам школ предоставляется отсрочка до 1 октября.

«То есть молодой человек, которому в эти дни исполняется 18 и который нигде не учится, подпадает под весенний призыв. А его ровесник, оканчивающий сейчас школу, — под осенний», — сказал Олег Жердев. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если ЕГЭ или вступительные экзамены вузов перенесут на октябрь или более позднее время.

Минпросвещения РФ на фоне пандемии коронавируса объявило о переносе ЕГЭ на 8 июня, а вступительных экзаменов — на 10 августа.