ЕГЭ для выпускников не будут отменять из-за распространения коронавируса. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, экзамены начнутся 8 июня.

Сергей Кравцов допустил, что учебный год для одиннадцатиклассников могут продлить до 8 июня, передает РИА «Новости». Сейчас из-за распространения коронавируса все школьники обучаются дистанционно.

«Сейчас рассматривается вопрос об одиннадцатиклассниках, тех, кто будет сдавать Единый государственный экзамен, — продление учебного года до 8 июня и затем сдача Единого государственного экзамена», — сказал Кравцов.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить ЕГЭ в 2020 году. По его мнению, эпидемия может не закончиться в мае. Смолин сослался на опыт американских коллег, которые решили отменить государственные экзамены в школах в этом году.

В понедельник Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с расписанием выпускных экзаменов. Если этот проект примут, 8 июня школьники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Экзамен по русскому языку запланировали на 11 июня, по математике обоих уровней — на 15-е. Продлятся ЕГЭ до 11 июля.