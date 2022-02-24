Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство также заявило, что военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении министерства. Его процитировал «Интерфакс».

Минобороны подчеркнуло, что ВС России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, угрозы гражданскому населению нет.

Прошедшей ночью руководство ДНР и ЛНР обратилось к президенту РФ Владимиру Путину за помощью из-за ситуации в Донбассе. Российский лидер заявил о начале специальной военной операции в этом регионе.

«Ее цель — защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинскую территорию.