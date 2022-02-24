facebook_pixel
    24 февраля 2022, 09:05

    Средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены — Минобороны России

    Минобороны России: средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены

    Наза Салех Захи

    Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Об этом сообщило Минобороны России.

    Средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены — Минобороны России

    Ведомство также заявило, что военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.

    «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении министерства. Его процитировал «Интерфакс».

    Минобороны подчеркнуло, что ВС России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, угрозы гражданскому населению нет.

    Прошедшей ночью руководство ДНР и ЛНР обратилось к президенту РФ Владимиру Путину за помощью из-за ситуации в Донбассе. Российский лидер заявил о начале специальной военной операции в этом регионе.

    «Ее цель — защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал он.

    Глава государства подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинскую территорию.