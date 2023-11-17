Власть 17 ноября 2023, 16:39 «Спутал все карты». Медведев высмеял слова Зеленского о «подготовке» Россией «Майдана-3» Медведев пошутил про заявление Зеленского о «подготовке» Россией «Майдана-3» РИА «Новости»

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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев с юмором отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией «Майдана-3». Политик пошутил на своей странице во «ВКонтакте», что украинский лидер «засветил российский план».

«Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию „Майдан-3“ по его смещению. Черт… Спутал все карты», — отметил с иронией Медведев.

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Зампред Совбеза в шутку добавил, что в РФ уже подготовили нужных людей и тонны оружия. Российские пранкеры даже звонили экс-помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, чтобы она готовила пирожки для майданщиков, продолжил иронизировать Медведев.

Политик также обратил внимание, что Украина, использовав название «Майдан-3», признала два первых Майдана не чем иным, как государственными переворотами.

«А разговоры про легитимную волю народа — словесная пурга», — резюмировал зампред Совбеза.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные страны решили подобрать кого-то нового на замену Зеленскому. По словам эксперта, британская разведка пришла к выводу, что нынешний президент Украины больше не принесет пользы на своем посту.