17 ноября 2023, 16:39
«Спутал все карты». Медведев высмеял слова Зеленского о «подготовке» Россией «Майдана-3»
Медведев пошутил про заявление Зеленского о «подготовке» Россией «Майдана-3»
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев с юмором отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией «Майдана-3». Политик пошутил на своей странице во «ВКонтакте», что украинский лидер «засветил российский план».
«Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию „Майдан-3“ по его смещению. Черт… Спутал все карты», — отметил с иронией Медведев.
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Зампред Совбеза в шутку добавил, что в РФ уже подготовили нужных людей и тонны оружия. Российские пранкеры даже звонили экс-помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, чтобы она готовила пирожки для майданщиков, продолжил иронизировать Медведев.
Политик также обратил внимание, что Украина, использовав название «Майдан-3», признала два первых Майдана не чем иным, как государственными переворотами.
«А разговоры про легитимную волю народа — словесная пурга», — резюмировал зампред Совбеза.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные страны решили подобрать кого-то нового на замену Зеленскому. По словам эксперта, британская разведка пришла к выводу, что нынешний президент Украины больше не принесет пользы на своем посту.
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
Россия
Украина
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