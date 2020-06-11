«Способ решить свои внутренние проблемы»: в Госдуме оценили «самые жесткие санкции» США против России

Соединенные Штаты попали в очень сложную ситуацию: это рецессия экономики и проблемы с расовым вопросом, который спровоцировал массовые протесты. Новые санкции против России — это попытка выйти из внутренних передряг за счет агрессивной внешней политики.

«Констатировать эти факты (проблемы внутри США — прим. ред.) мало, нужно понимать, что за этим последует.А за этим как раз может последовать желание Соединенных Штатов решать свои внутренние проблемы за счет активизации внешней политики и ее активизации в самом агрессивном варианте», — поделился с «360» первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Собеседник добавил, что дело может дойти даже до развязывания каких-то вооруженных конфликтов. То, что США, несмотря на абсурдность санкционной политики, неэффективность которой подтверждена практикой, снова заявляет об ограничениях, материально подтверждает агрессивный настрой Вашингтона.

Россия должна продемонстрировать свою готовность сдерживать нападки на принципах Китая — укреплять свои экономические возможности.

Ранее республиканцы в Конгрессе США представили доклад, в котором рекомендовали ужесточить санкции в отношении России, Ирана и Китая. Они пояснили, что РФ в последнее время утверждает свою роль в качестве глобальной державы «с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством Соединенных Штатов». Как пишет RT, эти меры назвали «самыми жесткими санкциями, которые когда-либо принимались».