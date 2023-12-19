Власть 19 декабря 2023, 22:55 Спортивные парады начнут проводить на Красной площади Путин одобрил идею возобновления спортивных парадов на Красной площади РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Инициативы должны будут представить к 1 марта 2024 года.

Такое поручение глава государства дал по итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту, отреагировав таким образом на инициативу со стороны главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. Последний предложил российскому лидеру вернуть спортивные парады, когда тот посетил форум «Россия — спортивная держава» в Перми. Путину это показалось хорошей идеей.

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Первый спортивный парад в нашей стране состоялся в 1919 году. Тогда на Красной площади прошли физкультурники и отряды Всевобуча (системы военной подготовки советских граждан). С 1931 года во время таких парадов присутствовал руководитель СССР Иосиф Сталин, причем в них участвовали тысячи человек. С середины прошлого столетия и вплоть до распада СССР спортивные парады заменили на демонстрации, проходящие 1 мая и 7 ноября.

Ранее в Сергиевом Посаде состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они поучаствовали в велозабеге к Новому году. Сказочные персонажи проехали 15 километров. Из них 10 — по городу и еще пять — по бездорожью.