Подмосковье 18 декабря 2023, 04:00 Парад Дедов Морозов прошел в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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В Сергиевом Посаде состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они поучаствовали в велозабеге к Новому году.

«Задумка очень простая: мы это делаем для детей, чтобы они поверили, что Деды Морозы существуют. Видеть счастливые лица людей — это самое главное для нас», — рассказал организатор необычного велопробега Глеб Панкеев.

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В прошлом году в параде поучаствовали около 30 человек, в этом — порядка 15.

«С собой мы привезли сладкие гостинцы для детей, которые будут встречаться нам по пути. Это шоколадные медальки, прям как в Советском Союзе», — рассказала гостья из Александрова Татьяна.

Сказочные персонажи проехали 15 километров. Из них 10 — по городу и еще пять — по бездорожью.

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