Список бизнес-отраслей для получения финансовой помощи решили расширить

В России планируют расширить список отраслей для получения финансовой помощи по антикризисной правительственной программе. Поддержку предложили оказывать представителям еще шести сфер бизнеса.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о возможных изменениях на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства, сообщила газета «Известия».

Госпрограмму ФОТ 3.0 хотят пополнить шестью отраслями, в том числе дополнительным образованием, стоматологией и химчистками. Включить в нее намерены услуги по уходу за детьми, работу салонов красоты и парикмахерских.

Помощь в рамках программы возможна и для крупных предприятий, занятых в сферах культуры и общепита. Для них сделали исключение. О поддержке уже просили столичные рестораны.

По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, в 2022 году программа потребует дополнительного финансирования в размере до 20 миллиардов рублей.

Белоусов допустил, что для бизнеса также рассмотрят систему поощрений — для тех предпринимателей, которые вовремя вакцинировали сотрудников. Не исключили в правительстве и вероятность отсрочки уплаты страховых взносов на неделю.