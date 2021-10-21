Рестораны попросили поддержать их после 10 дней локдауна

После 10 дней локдауна столичным ресторанам потребуется не меньше нескольких месяцев, чтобы оправиться от убытков. Им необходима господдержка в виде обеспечения средствами индивидуальной защиты, субсидирования зарплаты сотрудникам и снижения налоговой нагрузки.

Как заявил РИА «Новости» гендиректор Ginza Project Moscow Максим, московские заведения могут потерять 90% выручки. Некоторым даже придется закрыться.

В беседе с Fоrbеs он уточнил, что заведения готовились к введению QR-кодов или закрытию, но полностью готовым к такому быть невозможно.

Максим Ползиков, управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow:

«Для нас это катастрофа: во время нового локдауна рестораны, оставившие доставку, недополучат порядка 90% выручки, а некоторые вынуждены будут закрыться полностью. Сверх этого — списания продуктов, зарплаты сотрудников и арендные платежи, которые никто пока не отменял. Чтобы оправиться после 10 дней локдауна, потребуется в лучшем случае несколько месяцев», — посетовал Ползиков.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА «Новости», что столичные власти помогут ресторанному бизнесу в связи с возможным ущербом.

«Москва всегда разрабатывает меры поддержки. Не было такого, чтобы город этого не делал. И в данном случае мы уже общались с мэрией, разрабатывать меры поддержки они будут», — сказал омбудсмен.

Он добавил, что помощь может быть оказана ресторанному бизнесу и в других регионах страны. Главное, чтобы заведения открылись после 10 дней локдауна.

Директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков предположил, что во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ритейлеры могут потерять четверть своих доходов.