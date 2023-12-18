Власть 18 декабря 2023, 20:36 Спецрежим для зарубежных инвесторов российского бизнеса продлили до конца 2025 года Путин продлил ограничения для недружественных инвесторов до конца 2025 года РИА «Новости»

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Действующий с января 2023 года специальный режим для крупных российских компаний с отошедшими от дел совладельцами из недружественных стран сохранили. До конца 2024 года при принятии решений для ведения бизнеса мнения владельцев долей из недружественных стран учитываться не будут. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Отказ от учета голосов иностранцев возможен, если российские совладельцы или бенефициары попали под санкции, доля зарубежных партнеров в уставном капитале не превышает половины, а объем выручки организации за прошлый год превысил 100 миллиардов рублей.

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Этим же указом глава государства сохранил до конца 2025 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических российских предприятиях.

Впервые запрет на сделки с долями иностранных участников ввели в августе 2022 года. Тогда указ касался проектов «Сахалин — 1» и Харьягинского месторождения.

Спустя три месяца президент России Владимир Путин создал перечень из 191 организации с участием иностранных владельцев. Любая сделка с их долями возможна только после получения специального разрешения.