Путин до конца года ограничил сделки с долями иностранцев из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин до 31 декабря запретил совершать сделки с долями ряда российских юрлиц, которые принадлежат инвесторам из недружественных стран. Указ главы государства появился на портале правовой информации.

Запрет распространяется на стратегические предприятия и компании, а также структуры, в которых они являются совладельцами. Также под его действие попадают проекты с соглашениями о разделе продукции («Сахалин–1» и Харьягинское месторождение), нефтеперерабатывающие компании, производители оборудования и сервисные компании для топливно-энергетического комплекса, поставщики тепловой и электроэнергии.

Кроме того, документ касается банков из перечня, который должен утвердить глава государства, и акций компаний-пользователей недр с месторождениями металлов, алмазов, углеводородов, недр на шельфе.

Совершенные в нарушение указа сделки будут считаться ничтожными. При этом документ разрешает заключать соглашения при условии получения спецразрешения президента.

Также из указа следует, что ограничения могут неоднократно продлять. Кабмину поручено в течение 10 дней подготовить список банков, на которые будет распространяться действие документа. Указ вступил в силу с 5 августа.