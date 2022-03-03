Путин назвал суммы выплат участникам спецоперации на Украине

Семьям погибших при спецоперации на Украине военнослужащих выплатят более семи миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие — 7,421 миллиона рублей», — сказал Путин во время совещания с членами Совбеза РФ.

Он уточнил, что каждому члену семьи погибших также каждый месяц будет выплачиваться денежная компенсация. Выплаты предусмотрены и для тех, кто получит ранения при проведении спецоперации.

«Кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере пяти миллионов рублей», — заявил российский лидер.

Сейчас в Белоруссии продолжаются переговоры делегаций Украины и России. Помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что стороны обсудят гуманитарную, политическую и военно-техническую сферы.