Специалисты выяснили, кого из членов правительства чаще упоминают в Telegram

Рейтинг возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Упоминаний о нем нашлось 6,9 тысячи.

На втором месте оказался вице-премьер Марат Хуснуллин. Сообщений с упоминанием его имени насчитали 2,6 тысячи.

Далее по частоте упоминаний в Telegram идут министр культуры Ольга Любимова (2,6 тысячи упоминаний), министр экономического развития Максим Решетников (1,8 тысячи), а также министр иностранных дел Сергей Лавров и первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов (по 1,7 тысячи).

В первую десятку рейтинга также вошли вице-премьер Татьяна Голикова (1,6 тысячи), министр обороны Сергей Шойгу (1,5 тысячи), министр юстиции Константин Чуйченко (1,4 тысячи), вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (1,3 тысячи).