«Создает все более сложную ситуацию». Депутат Новиков — о статье про препятствие для США в «войне с РФ»
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков обсудил с RT материл американского издания Breaking Defense, в котором говорится, что реки могут стать препятствием для победы Штатов в «войне с РФ».
По мнению парламентария, плохо, когда вообще звучат какие-то рассуждения и прогнозы относительно возможных боевых действий. Он напомнил, что в мире и так накоплено достаточно оружия, а подобные публикации объясняются «общей русофобской компанией», которую осуществляют западные партнеры на протяжении длительного времени.
«Это создает все более сложную ситуацию», — заметил первый зампред думского Комитета по международным делам.