По мнению парламентария, плохо, когда вообще звучат какие-то рассуждения и прогнозы относительно возможных боевых действий. Он напомнил, что в мире и так накоплено достаточно оружия, а подобные публикации объясняются «общей русофобской компанией», которую осуществляют западные партнеры на протяжении длительного времени.

«Это создает все более сложную ситуацию», — заметил первый зампред думского Комитета по международным делам.