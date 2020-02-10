    10 февраля 2020, 12:58

    «Создает все более сложную ситуацию». Депутат Новиков — о статье про препятствие для США в «войне с РФ»

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Дмитрий Новиков обсудил с RT материл американского издания Breaking Defense, в котором говорится, что реки могут стать препятствием для победы Штатов в «войне с РФ».

    По мнению парламентария, плохо, когда вообще звучат какие-то рассуждения и прогнозы относительно возможных боевых действий. Он напомнил, что в мире и так накоплено достаточно оружия, а подобные публикации объясняются «общей русофобской компанией», которую осуществляют западные партнеры на протяжении длительного времени.

    «Это создает все более сложную ситуацию», — заметил первый зампред думского Комитета по международным делам.