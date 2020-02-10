Реки помешают США победить Россию в возможной войне

В США объяснили, почему проиграют России в случае военного конфликта. Оказалось, им помешают реки. Их назвали «естественным препятствием» для того, чтобы американцы выиграли в войне.

Боевые действия между двумя странами, предположило издание Breaking Defense, будут проходить на территории Восточной Европы. Это равнинные земли со множеством рек.

Например, Висла течет через всю Польшу — с юга на север. Чтобы отправить подкрепление или, наоборот, организовать отступление, войскам НАТО придется пользоваться мостами. Здесь стоит учитывать, что такие конструкции в редких случаях выдержат вес свыше 55 тонн.

Такое ограничение делает рискованным использование 60-тонного танка M1 Abrams. Небезопасными будут попытки аналогичной техники — британского Challanger II, немецкого Leopard II и французскому Leclerc — проехать по мостам в ключевых точках.

Переправы в Восточной Европе, уточнили в материале, во времена холодной войны строили так, чтобы они выдерживали 45-тонные советские танки.

«Хотя у военных инженеров есть некоторые возможности наводить мосты под огнем <…>, они слишком ограничены, чтобы справиться даже с одной из крупных восточноевропейских рек», — заключили в материале.

Ранее Верховный главнокомандующий НАТО генерал Андре Ланата ранее заявил, что российские спутники могут стать угрозой Западу в космосе.