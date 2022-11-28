Власть 28 ноября 2022, 16:14 Совфед заявил о возможной отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты Совфед заявил, что Путин может заявить об отставке Кудрина 30 ноября РИА «Новости»

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Совфед изучит вопрос об освобождении Алексея Кудрина от обязанностей главы Счетной палаты в среду, 30 ноября. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал председатель бюджетного комитета ведомства Анатолий Артамонов.

Его спросили, поступало ли в Совфед распоряжение о снятии Кудрина с текущей должности.

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«Пока нет», — ответил он.

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При этом Артамонов отметил, что такое заявление от главы России Владимира Путина в Совфеде ждут до 30 ноября включительно. Также он утвердительно ответил на вопрос, связанный с рассмотрением распоряжения на заседании в среду.

По словам Артамонова, пока нет кандидатов на место Кудрина, которые могли бы занять должность в случае ухода текущего главы Счетной палаты. Также он не уточнил, по какой причине может произойти такая рокировка.

При этом ранее ТАСС сообщал, что Кудрин покинет должность главы ведомства из-за ухода в руководство компанией «Яндекс». Журналисты агентства подчеркивали, что решение о будущем политика уже принято.