Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля по ситуации на Украине говорит о «глубочайшем кризисе ЕС». Такое мнение РИА «Новости» высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Подобное высказывание главы дипломатии Евросоюза свидетельствует о глубочайшем кризисе политической власти организации», — заявила Ковитиди в беседе с агентством.

Такая позиция не стыкуется с основополагающими демократическими принципами, которые прописаны в уставе Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, подчеркнула сенатор.

В своем Twitter-аккаунет Боррель написал, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». В интервью испанскому радио верховный представитель ЕС по политике безопасности заявил, что Европе на выгоден проигрыш Украины в конфликте, поэтому ЕС будет продолжать снабжать эту страну оружием.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал страны — участники ЕС отправить Борреля в отставку. В его обязанности входит искать пути мирного решения конфликта, а не разжигать его, подчеркнул Володин.