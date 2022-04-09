Совфед заявил о глубочайшем кризисе Евросоюза после заявления Борреля по Украине
Сенатор от Крыма Ковитиди указала на кризис Евросоюза после высказывания Борреля
Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля по ситуации на Украине говорит о «глубочайшем кризисе ЕС». Такое мнение РИА «Новости» высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Подобное высказывание главы дипломатии Евросоюза свидетельствует о глубочайшем кризисе политической власти организации», — заявила Ковитиди в беседе с агентством.
Такая позиция не стыкуется с основополагающими демократическими принципами, которые прописаны в уставе Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, подчеркнула сенатор.
В своем Twitter-аккаунет Боррель написал, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». В интервью испанскому радио верховный представитель ЕС по политике безопасности заявил, что Европе на выгоден проигрыш Украины в конфликте, поэтому ЕС будет продолжать снабжать эту страну оружием.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал страны — участники ЕС отправить Борреля в отставку. В его обязанности входит искать пути мирного решения конфликта, а не разжигать его, подчеркнул Володин.