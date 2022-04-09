Володин потребовал отправить Борреля в отставку

Страны ЕС должны немедленно отправить Жозепа Борреля в отставку после того, как глава европейской дипломатии призвал к продолжению боевых действий на Украине. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

Боррель в ходе визита в Киев призвал решать ситуацию на Украине военным путем. Глава дипломатии ЕС пожелал, чтобы украинский конфликт решили «на поле боя».

Володин посчитал, что после таких высказываний в поддержку продолжения боевых действий Борреля должны освободить от его дипломатической должности. Немедленно.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путем», — написал спикер Госдумы.

Хотя все и так понимали, какую роль США и ЕС отводят Украине, добавил Володин.

«Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию», — констатировал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявлений Борреля о намерении Евросоюза довести «войну против России» до конца пришла к выводу, что ЕС превратился в «отдел экономических сношений НАТО».