Совфед выступил за закон о расширении полицейских полномочий

В Совете Федерации одобрили закон, который предполагает расширение полномочий полиции. Правоохранителям в том числе дадут основания для вскрытия автомобилей, уточнила газета «Известия».

Полицейских наделят правом вскрыть машину для спасения жизни и обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, указало РИА «Новости». Подобным образом можно будет поступать для задержания подозреваемых или обвиняемых в преступлениях и при угрозе террористического акта.

Полиции также разрешат проникать в жилые помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также заключать их в оцепление. Представляться задержанному можно будет после того, как он прекратил противоправные действия.

У правоохранителей появится обоснованная возможность требовать от человека в случае обращения назвать фамилию, имя и отчество.

Положения, которые освобождали полицейских от ответственности за поступки при исполнении, из текста законопроекта исключили. Это же коснулось и положений, разрешавших сотрудникам полиции открыть огонь при попытке задерживаемого приблизиться.

Поправки в федеральный закон «О полиции» Госдума приняла в окончательном чтении 8 декабря.