Полиции разрешили вскрывать машины и квартиры. Для чего им больше полномочий?

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, который расширяет полномочия полиции. Теперь правоохранители смогут проникать в жилье для задержания, а также вскрывать машины. Один из авторов закона Анатолий Выборный объяснил «360», для чего полиции давать такие полномочия.

Госдума в третьем чтении приняла поправки в ФЗ «О полиции». Он вносит несколько важных изменений, которые расширят полномочия правоохранителей. Теперь полицейские смогут ограждать места происшествий и места проведения массовых мероприятий, а также объекты, «нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности».

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «360» отметил, что некоторые нормы, которые предложили поправки, так или иначе уже реализуются. Например, когда полицейские оцепляют территорию в связи с угрозой минирования или террористического акта, правоохранители проверяют каждого входящего внутрь человека. Его осматривают на наличие оружия или других предметов, которые могут угрожать окружающим.

«Де-факто это есть, а де-юре этого нет. Чтобы исключить какую-либо вариативность толкования действующего законодательства в ту или иную сторону, прописали это прямо в законе», — отметил Выборный.

Вскрыть, чтобы спасти

Чтобы проверить сообщения о происшествии, правоохранители смогут осматривать «места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты».

Полицейским разрешат вскрывать припаркованные автомобили. Сделать это можно будет, чтобы кого-то спасти — например, ребенка, которого родители оставили в салоне в жару — или обеспечить безопасность людей при ЧП и массовых беспорядках. Кроме того, вскрывать машины можно будет, чтобы пресечь преступление или проверить данные о возможном теракте.

«Сотрудник полиции не должен оставаться один на один в ситуации, когда должен думать: или поступить, как велит долг, или следовать инструкциям, кому-то звонить. Очень часто речь идет о жизни или смерти, и жизнь идет на секунды», — отметил Выборный.

Сегодня, если полицейский увидел ребенка в запертой машине в жару, он должен позвонить в МЧС, в ГИБДД, чтобы узнать, чья машина. Он теряет время, потому что не может по закону просто взять и разбить стекло машины.

Право вскрывать автомобили может пригодиться и в других ситуациях. Например, когда у правоохранителя есть четкая информация о том, что в этой машине водитель перевозит взрывчатку или оружие для теракта. Полиция сможет остановить такой автомобиль для проверки, и даже если водитель откажется показывать содержимое салона или багажника, правоохранители смогут вскрыть транспортное средство и самостоятельно все осмотреть.

«Но это не просто так — увидел машину, захотел вскрыть и вскрыл. У полицейского должна быть подтвержденная информация о том, что вот такая ситуация, и нужно провести срочные действия», — подчеркнул выборный.

Досмотр против краж

Полицейские смогут досматривать граждан, их личные вещи, транспорт, если у стражей порядка есть основания полагать, что человек «скрывает предметы хищения» или имеет при себе «оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества».

При этом представляться задержанному правоохранители смогут уже после того, как остановили его противоправные действия. Но только в том случае, если они уверены — существуют обстоятельства, которые угрожают жизни или здоровью правоохранителей, либо преступление нужно пресечь незамедлительно.

Выборный отметил, что злоупотребления этим правом со стороны полиции вряд ли будут. Дело в том, пострадавший от неправомерных действий всегда может подать на сотрудника жалобу — и каждая жалоба проверяется как руководителями, так и вышестоящими органами. По каждому такому документу они должны будут вынести решение: были со стороны полицейского действия, которые превышали полномочия, или нет.

«Я не думаю, что какой-то сотрудник полиции, не имея никаких оснований, будет проводить личный осмотр. Потому что это превышение полномочий, которое может повлечь как минимум лишение занимаемой должности в связи с утратой доверия. Это фактически „волчий билет“, это может повлечь очень серьезные последствия», — отметил собеседник.

Преступник в доме

Правоохранители смогут проникать в квартиры и иные помещения, если это нужно, чтобы задержать «застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него» злоумышленников. Также они смогут проникать в дома, если внутри находится человек, которого потерпевшие или очевидцы назвали преступником или нарушителем.

Эта поправка вызвала у пользователей опасения, что пострадать могут невиновные люди — например, если сосед или другой недружелюбно настроенный человек решит его оклеветать. Однако Выборный подчеркнул, что такое решение принесет для лжесвидетеля последствия.

«Человек, который заявляет это, предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в заявлении. Если он обвиняет человека в совершении преступления, которого тот не совершал — и в результате проверки это установят — тогда заявитель может понести очень серьезную уголовную ответственность», — пояснил он.

Мы же на месте не стоим. Уровень правовой культуры, грамотности населения сегодня достаточно высок. Поэтому все вещи просчитываются

Ответственность за свои действия (в том числе материальную и уголовную) будут нести и сами правоохранители — если намеренно превысят свои полномочия.

«Все поправки так или иначе ориентированы на то, чтобы обеспечить безопасность всех и каждого. Что касается ответственности — ответственность с работников ОВД никто не снимает. Вопрос в том, чтобы четко разграничить законом, какие действия являются незаконными: когда он превышает полномочия, когда действует изначально с намерением совершить правонарушение», — отметил Выборный.

Все еще не Росгвардия

Новые поправки сделают полномочия правоохранителей сильно похожими на полномочия Росгвардии. Однако они будут отличаться функционалом. В пример выборный привел ситуацию, при которых полиция и Росгвардия должны обеспечить безопасность какого-либо строения или массового мероприятия.

«Одни обеспечивают охрану соответствующих объектом, мероприятий, а другие — безопасность, а также обладают полномочиями оперативно-розыскных мероприятий. Это совершенно разные функции», — заключил он.