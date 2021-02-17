Совфед одобрил законопроект о штрафах за санкции против отечественных СМИ

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Он будет распространяться на Twitter, Facebook и YouTubе.

Документ предусматривает штрафы для владельцев платформ за ограничительные меры против российских СМИ и граждан в размере от 50 тысяч до трех миллионов рублей: для граждан штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 200 до 400 тысяч, для юрлиц от 600 тысяч до миллиона рублей, сообщило РИА «Новости».

После аналогичного нарушения эта сумма возрастет. Гражданам придется выплатить 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч, юридическим лицам — от полутора до трех миллионов рублей.

В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России.

Закон будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет сообщить об этом Роскомнадзору, после чего генпрокурор может снять санкции, согласовав это решение с МИД. Закон предусматривает возможность блокировки, снижения скорости трафика и административных штрафов.