После подведения итогов осенних выборов в Совете Федерации могут смениться пять-семь сенаторов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным», — привел ТАСС слова Матвиенко.

При этом она напомнила, что подобные решения принимают губернатор и Законодательное собрание. Именно поэтому вопрос об уходе сенаторов необходимо задавать именно им. По словам спикера Совфеда, она приветствует ротацию в Совете Федерации.

Ранее РБК со ссылкой на источники в верхней палате парламента сообщил, что после выборов трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин уйдет из Госдумы. Он, по данным издания, займет новую должность в Совфеде. По словам собеседника РБК, Карелин сменит представителя Новосибирской области Владимира Лаптева. Сам депутат не стал комментировать эту информацию.

Кроме того, по данным издания, Совет Федерации покинут минимум пять сенаторов. В их числе будет представитель Смоленской области Франц Клинцевич.

«Слухи же не просто так возникают. Думаю, это (уход из Совета Федерации — прим. ред.) состоится. Никто со мной на эту тему не разговаривал, и я никакие беседы по этому поводу не веду», — отметил Клинцевич.

Помимо Клинцевича, уйти из Совфеда могут Валерий Куликов, Алексей Кондратьев, Валерий Марков и Алексей Александров. Единый день голосования пройдет в России 13 сентября.