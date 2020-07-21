Клинцевич: Россия не вмешивалась в референдум о независимости Шотландии

По словам сенатора, «доказательств нет, но, как говорил министр иностранных дел, Россия не могла не вмешаться». Клинцевич уточнил, что для страны в этом нет никакой выгоды.

«Да нам наплевать, кто там кого победит. Нам нужно решать свои вопросы», — заключил он.