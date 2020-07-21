Клинцевич: Россия не вмешивалась в референдум о независимости Шотландии
Правительство Великобритании считает, что Россия вмешивалась в референдум о независимости Шотландии. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что этот тезис не имеет обоснований. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам сенатора, «доказательств нет, но, как говорил министр иностранных дел, Россия не могла не вмешаться». Клинцевич уточнил, что для страны в этом нет никакой выгоды.
«Да нам наплевать, кто там кого победит. Нам нужно решать свои вопросы», — заключил он.