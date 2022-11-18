Важное 18 ноября 2022, 13:39 Совбезу России предложили обсудить возможность совершенствования гражданской обороны Президент Путин призвал обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин 18 ноября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить вопросы, связанные с совершенствованием гражданской обороны страны.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — заявил президент. После этого совещание продолжилось без представителей прессы, за закрытыми дверями.

Реклама

В мероприятии приняли участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и другие руководители министерств и ведомств.

Реклама

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в центральной части России активизировались участники украинских разведывательно-диверсионных групп. Он уточнил, что ситуация особенно характерна для приграничных областей. По его словам, одними из целей злоумышленников являются объекты российской гражданской инфраструктуры.