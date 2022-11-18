18 ноября 2022, 13:39
Совбезу России предложили обсудить возможность совершенствования гражданской обороны
Президент Путин призвал обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны
Президент Владимир Путин 18 ноября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить вопросы, связанные с совершенствованием гражданской обороны страны.
«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — заявил президент. После этого совещание продолжилось без представителей прессы, за закрытыми дверями.
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В мероприятии приняли участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и другие руководители министерств и ведомств.
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Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в центральной части России активизировались участники украинских разведывательно-диверсионных групп. Он уточнил, что ситуация особенно характерна для приграничных областей. По его словам, одними из целей злоумышленников являются объекты российской гражданской инфраструктуры.
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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