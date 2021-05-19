Совбез назвал условие для попадания в список недружественных стран

Государства, которые выдвигают против России бездоказательные обвинения и высылают дипломатов, будут считаться недружественными странами. Об этом замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков заявил в интервью «Интерфаксу».

Россия будет отвечать всем странам, которые будут пытаться игнорировать ее национальные интересы, в чем-то голословно обвинять и высылать дипломатов.

«Такие страны будут считаться недружественными государствами, и мы будем отвечать на подобные действия, тем самым обеспечивая безопасность России», — сказал замглавы СБ.

Россия будет и впредь проводить политику с учетом укрепления международной безопасности и защиты своих интересов. По словам Вахрукова, Россия выступает за стратегическую стабильность и равноправное сотрудничество в рамках международного права.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее не исключил, что список недружественных стран в дальнейшем может быть расширен. Сейчас в него входят только две страны: США и Чехия. Однако в Москве не хотели бы, чтобы этот перечень становился безразмерным, отметил дипломат.