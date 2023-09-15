Власть 15 сентября 2023, 12:23 Сотрудничество на троих. Лукашенко предложил объединить силы России, Белоруссии и КНДР Лукашенко: Россия, Белоруссия и КНДР могли бы подумать о сотрудничестве РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика, Россия и КНДР могли бы подумать о сотрудничестве на троих. Такое предложение от белорусского лидера поступило после рассказа российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с северокорейским коллегой Ким Чин Ыном.

На встрече с лидером Белоруссии Путин указал, что обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию в регионах. В свою очередь, Лукашенко заявил, что внимательно наблюдал за визитом председателя КНДР в Россию.

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«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам», — отметил он.

По словам Лукашенко, для республики найдется работа в этом вопросе, учитывая существующие проблемы.

В пятницу, 15 сентября, в Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. В беседе лидеры двух стран затронут темы региональных проблемы, а также поговорят о международной обстановке.