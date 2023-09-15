Важное 15 сентября 2023, 11:55 Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи Переговоры между Путиным и Лукашенко начались в Сочи РИА «Новости»

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Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

По информации журналистов, подробности хода встречи между главами государств появятся позже, сейчас же канал опубликовал снимок из зала переговоров двух президентов. Примечательно, что оба лидера проводят беседу без галстуков.

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Александр Лукашенко прилетел в Сочи утром 14 сентября с рабочим визитом. Ожидается, что во время разговора Путин и президент Белоруссии обсудят региональные проблемы, а также международную обстановку.

Кроме того, в центре внимания окажутся и двусторонние отношения: вопросы промышленности и сельского хозяйства, а также других сфер экономического взаимодействия России и соседней республики.

Также Путин и Лукашенко обсудят развитие сотрудничества по вопросам импортозамещения.